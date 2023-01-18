Седухин Александр
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
27.07.1911
Сын: Седухин Константин
Мать ребёнка: Седухина (Седухина) Пелагея Павловна
Рождение ребёнка
1923
Сын: Седухин Дмитрий Александрович
Мать ребёнка: Седухина (Седухина) Пелагея Павловна
Лычово, Даниловский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
Неизвестно