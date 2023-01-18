Седухин Александр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Седухин Александр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.07.1911

Сын: Седухин Константин

Мать ребёнка: Седухина (Седухина) Пелагея Павловна

Рождение ребёнка
1923

Сын: Седухин Дмитрий Александрович

Мать ребёнка: Седухина (Седухина) Пелагея Павловна

Лычово, Даниловский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
Неизвестно

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