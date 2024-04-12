Анцыферов Степан Никифорович
Место рождения
Дата рождения1852
Дата смерти1880
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852
Рождение ребёнка
1876
Сын: Анцыферов Лев Иов Степанович
Мать ребёнка: Анцыферова Анна
Рождение ребёнка
1879
Сын: Анцыферов Герасим Степанович
Мать ребёнка: Анцыферова Анна
Рождение ребёнка
1880
Сын: Анцыферов Кирилл Степанович
Мать ребёнка: Анцыферова Анна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анцыферова Анна
Смерть
1880