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Анцыферов Степан Никифорович

Место рождения

Олема, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

1852

Дата смерти

1880

Пол

Мужской

Добавил:

Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852

Отец: Анцыферов Никифор Христофорович

Мать: Анцыферова Матрона

Олема, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1876

Сын: Анцыферов Лев Иов Степанович

Мать ребёнка: Анцыферова Анна

Олема, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1879

Сын: Анцыферов Герасим Степанович

Мать ребёнка: Анцыферова Анна

Олема, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1880

Сын: Анцыферов Кирилл Степанович

Мать ребёнка: Анцыферова Анна

Олема, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анцыферова Анна

Смерть
1880
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