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Сава Васильев (Ич)

Место рождения

Дьяково, Калининский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

Около 1742

Дата смерти

1795

Пол

Мужской

Отец

Около 1700 г.р.

Мать

Около 1708 г.р.

Жена

Около 1748 г.р.

Дети

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1742

Отец: Василий Никитин (Ович)

Мать: Прасковья Яковлева (Вна)

Дьяково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Рождение ребёнка
Около 1765

Сын: Роман Савельев (Ич)

Мать ребёнка: Варвара Максимова (Вна)

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Варвара Максимова (Вна)

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Давыдово, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Смерть
1795
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