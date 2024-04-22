Сава Васильев (Ич)
Место рождения
Дата рожденияОколо 1742
Дата смерти1795
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1742
Отец: Василий Никитин (Ович)
Мать: Прасковья Яковлева (Вна)
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Рождение ребёнка
Около 1765
Сын: Роман Савельев (Ич)
Мать ребёнка: Варвара Максимова (Вна)
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Варвара Максимова (Вна)
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Давыдово, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Смерть
1795