Катерина? Матрена? Никитовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Катерина? Матрена? Никитовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1751

Пол

Женский

Добавил:

ОП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1751

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1774

Сын: Погорелой Леонтий Данилович

Отец ребёнка: Погорелой Данила Сидорович

Рождение ребёнка
1775

Сын: Погорелой Степан Данилович

Отец ребёнка: Погорелой Данила Сидорович

Рождение ребёнка
1776

Сын: Погорелой Филипп Данилович

Отец ребёнка: Погорелой Данила Сидорович

Рождение ребёнка
1788

Сын: Погорелой Тимофей Данилович

Отец ребёнка: Погорелой Данила Сидорович

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