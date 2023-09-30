Катерина? Матрена? Никитовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1751
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1751
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1774
Сын: Погорелой Леонтий Данилович
Отец ребёнка: Погорелой Данила Сидорович
Рождение ребёнка
1775
Сын: Погорелой Степан Данилович
Отец ребёнка: Погорелой Данила Сидорович
Рождение ребёнка
1776
Сын: Погорелой Филипп Данилович
Отец ребёнка: Погорелой Данила Сидорович
Рождение ребёнка
1788
Сын: Погорелой Тимофей Данилович
Отец ребёнка: Погорелой Данила Сидорович