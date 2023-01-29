Мартынова (Дрожжина) Вера Харитоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМартынова (Дрожжина) Вера Харитоновна

Мартынова (Дрожжина) Вера Харитоновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Дрожжин Харитон Ильич

Мать: Дрожжина (Рюмина) Зиновия/Зинаида Семеновна

Рождение ребёнка
1925

Дочь: Бусурина (Дрожжина) Раиса Сергеевна

Отец ребёнка: Мартынов Сергей

Рождение ребёнка
1927

Сын: Борис

Отец ребёнка: Мартынов Сергей

Рождение ребёнка
1930

Сын: Валентин Сергеевич

Отец ребёнка: Мартынов Сергей

Рождение ребёнка
С 1934 по 1936

Сын: Юрий

Отец ребёнка: Мартынов Сергей

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.