Мартынова (Дрожжина) Вера Харитоновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
1925
Дочь: Бусурина (Дрожжина) Раиса Сергеевна
Отец ребёнка: Мартынов Сергей
Рождение ребёнка
1927
Сын: Борис
Отец ребёнка: Мартынов Сергей
Рождение ребёнка
1930
Сын: Валентин Сергеевич
Отец ребёнка: Мартынов Сергей
Рождение ребёнка
С 1934 по 1936
Сын: Юрий
Отец ребёнка: Мартынов Сергей
Смерть
Неизвестно