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Клековкин Иван (Ивашко) Галактионов

Место рождения

займище Петра Сычугова, Курчумская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

Между 1695 и 1697

Дата смерти

После 1721

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1695 и 1697

Отец: Клековкин Галактион Михайлов

Мать: Клековкина Софья Тимофеева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Клековкина Ксения Павлова

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1718

Сын: Клековкин Василий Иванов

Мать ребёнка: Клековкина Ксения Павлова

Смерть
После 1721

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