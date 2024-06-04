Клековкин Иван (Ивашко) Галактионов
Место рождениязаймище Петра Сычугова, Курчумская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Дата рожденияМежду 1695 и 1697
Дата смертиПосле 1721
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1695 и 1697
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1718
Мать ребёнка: Клековкина Ксения Павлова
Смерть
После 1721