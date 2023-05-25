Бачуринская Екатерина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бачуринская Екатерина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Елена

Отец ребёнка: Бачуринский Павлин Егорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария

Отец ребёнка: Бачуринский Павлин Егорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бачуринский Арсений

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
1909

Дочь: Зимирева (Бачуринская) Клавдия Павлиновна

Отец ребёнка: Бачуринский Павлин Егорович

Смерть
Неизвестно

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