Бачуринская Екатерина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Елена
Отец ребёнка: Бачуринский Павлин Егорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария
Отец ребёнка: Бачуринский Павлин Егорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бачуринский Арсений
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
1909
Дочь: Зимирева (Бачуринская) Клавдия Павлиновна
Отец ребёнка: Бачуринский Павлин Егорович
Смерть
Неизвестно