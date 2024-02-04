Хамидуллин Ауспак Хамидуллаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хамидуллин Ауспак Хамидуллаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Хамидуллин Хамидулла

Мать: Хамидуллина Пипцамал

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гульчагира Ауспаковна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Хамидуллин Сагитулла Ауспакович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Хамидуллин Ганий Ауспакович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Хамидуллин Хамидулла Ауспакович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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