Хамидуллин Ауспак Хамидуллаевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Хамидуллин Хамидулла
Мать: Хамидуллина Пипцамал
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гульчагира Ауспаковна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Хамидуллин Сагитулла Ауспакович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Хамидуллин Ганий Ауспакович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Хамидуллин Хамидулла Ауспакович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно