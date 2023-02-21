Кухтюк Константин Давыдович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1918
ПолМужской
Отец
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МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1908
Дочь: Абрамович Мария Константиновна
Мать ребёнка: Кухтюк Анна Андреевна
Рождение ребёнка
1912
Дочь: Мельник Анастасия Константиновна
Мать ребёнка: Кухтюк Анна Андреевна
Рождение ребёнка
24.03.1916
Дочь: Тихонова Павлина Константиновна
Мать ребёнка: Кухтюк Анна Андреевна
Рождение ребёнка
1918
Дочь: Евгения Константиновна
Мать ребёнка: Кухтюк Анна Андреевна
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1918