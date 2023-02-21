Кухтюк Константин Давыдович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кухтюк Константин Давыдович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1918

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1908

Дочь: Абрамович Мария Константиновна

Мать ребёнка: Кухтюк Анна Андреевна

Рождение ребёнка
1912

Дочь: Мельник Анастасия Константиновна

Мать ребёнка: Кухтюк Анна Андреевна

Рождение ребёнка
24.03.1916

Дочь: Тихонова Павлина Константиновна

Мать ребёнка: Кухтюк Анна Андреевна

Рождение ребёнка
1918

Дочь: Евгения Константиновна

Мать ребёнка: Кухтюк Анна Андреевна

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1918
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