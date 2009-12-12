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Бояндин Ярослав Евгеньевич

Место рождения

Егорьевск, Егорьевск, Московская область

Дата рождения

12.12.2009

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.12.2009

Отец: Бояндин Евгений Геннадиевич

Мать: Антипанова Ирина Викторовна

Егорьевск, Егорьевск, Московская область
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