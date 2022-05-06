Прасковья Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПрасковья Петровна

Прасковья Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1839 г.р.

Дети

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Семен Иванович

Рождение ребёнка
07.01.1863 ст.

Дочь: Татьяна Семеновна

Отец ребёнка: Семен Иванович

Арцыбашево, Милославский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
21.06.1865 ст.

Сын: Петр Семенович

Отец ребёнка: Семен Иванович

Арцыбашево, Милославский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
06.07.1867 ст.

Сын: Антон Семенович

Отец ребёнка: Семен Иванович

Арцыбашево, Милославский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
26.10.1868 ст.

Дочь: Анастасия Семеновна

Отец ребёнка: Семен Иванович

Арцыбашево, Милославский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
21.05.1876 ст.

Дочь: Феодосия Семеновна

Отец ребёнка: Семен Иванович

Арцыбашево, Милославский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
Неизвестно

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