Прасковья Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Семен Иванович
Рождение ребёнка
07.01.1863 ст.
Дочь: Татьяна Семеновна
Отец ребёнка: Семен Иванович
Рождение ребёнка
21.06.1865 ст.
Сын: Петр Семенович
Отец ребёнка: Семен Иванович
Рождение ребёнка
06.07.1867 ст.
Сын: Антон Семенович
Отец ребёнка: Семен Иванович
Рождение ребёнка
26.10.1868 ст.
Дочь: Анастасия Семеновна
Отец ребёнка: Семен Иванович
Рождение ребёнка
21.05.1876 ст.
Дочь: Феодосия Семеновна
Отец ребёнка: Семен Иванович
Смерть
Неизвестно