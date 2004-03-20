Калачихина (Красавина) Надежда Константиновна
Место рождения
Дата рождения23.06.1913
Дата смерти20.03.2004
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.06.1913
Рождение ребёнка
07.06.1936
Дочь: Холодкова Валерия Ивановна
Рождение ребёнка
16.06.1941
Дочь: Гоцева Алевтина Ивановна
Отец ребёнка: Калачихин Иван Федорович
Рождение ребёнка
17.09.1946
Дочь: Конаныхина Людмила Ивановна
Отец ребёнка: Калачихин Иван Федорович
Рождение ребёнка
21.07.1949
Дочь: Волобуева Ирина Ивановна
Отец ребёнка: Калачихин Иван Федорович
Рождение ребёнка
24.08.1953
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Калачихин Иван Федорович
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Калачихин Владимир Иванович
Отец ребёнка: Калачихин Иван Федорович
Смерть
20.03.2004