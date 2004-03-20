Калачихина (Красавина) Надежда Константиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКалачихина (Красавина) Надежда Константиновна

Калачихина (Красавина) Надежда Константиновна

Место рождения

Александров, Александровский муниципальный район, Владимирская область

Дата рождения

23.06.1913

Дата смерти

20.03.2004

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.06.1913

Отец: Красавин Константин Иванович

Мать: Красавина Елизавета Осиповна

Александров, Александровский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
07.06.1936

Дочь: Холодкова Валерия Ивановна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
16.06.1941

Дочь: Гоцева Алевтина Ивановна

Отец ребёнка: Калачихин Иван Федорович

Рождение ребёнка
17.09.1946

Дочь: Конаныхина Людмила Ивановна

Отец ребёнка: Калачихин Иван Федорович

Рождение ребёнка
21.07.1949

Дочь: Волобуева Ирина Ивановна

Отец ребёнка: Калачихин Иван Федорович

Рождение ребёнка
24.08.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Калачихин Иван Федорович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Калачихин Владимир Иванович

Отец ребёнка: Калачихин Иван Федорович

Смерть
20.03.2004
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close