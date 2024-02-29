Шатохина Стефанида Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
04.11.1901 ст.
Отец ребёнка: Шатохин Яков Фирсов
Отец указан как запасной солдат.
Рождение ребёнка
15.12.1902 ст.
Дочь: Феофания Яковлева
Отец ребёнка: Шатохин Яков Фирсов
Отец указан как запасной унтер-офицер.
Восприемник
10.10.1904 ст.
Шипицинская Михайло-Архангельская церковь. Восприемник у Семеновой Феклы, ее родители Семеновы Георгий Васильев и Евдокия Евфимова
Рождение ребёнка
29.10.1906 ст.
Дочь: Клавдия Яковлева
Отец ребёнка: Шатохин Яков Фирсов
Рождение ребёнка
15.02.1908 ст.
Отец ребёнка: Шатохин Яков Фирсов
Рождение ребёнка
18.01.1909 ст.
Отец ребёнка: Шатохин Яков Фирсов
Рождение ребёнка
Около ?.02.1914 ст.
Дочь: Пелагея Яковлева
Отец ребёнка: Шатохин Яков Фирсов
Рождение ребёнка
30.01.1915 ст.
Дочь: Анна Яковлева
Отец ребёнка: Шатохин Яков Фирсов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Шатохин Яков Фирсов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Екатерина Яковлева
Отец ребёнка: Шатохин Яков Фирсов
Смерть
Неизвестно