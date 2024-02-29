Шатохина Стефанида Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шатохина Стефанида Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.11.1901 ст.

Сын: Шатохин Михаил Яковлев

Отец ребёнка: Шатохин Яков Фирсов

Минино, Венгеровский муниципальный район, Новосибирская область
Отец указан как запасной солдат.
Рождение ребёнка
15.12.1902 ст.

Дочь: Феофания Яковлева

Отец ребёнка: Шатохин Яков Фирсов

Минино, Венгеровский муниципальный район, Новосибирская область
Отец указан как запасной унтер-офицер.
Восприемник
10.10.1904 ст.
Минино, Венгеровский муниципальный район, Новосибирская область
Шипицинская Михайло-Архангельская церковь. Восприемник у Семеновой Феклы, ее родители Семеновы Георгий Васильев и Евдокия Евфимова
Рождение ребёнка
29.10.1906 ст.

Дочь: Клавдия Яковлева

Отец ребёнка: Шатохин Яков Фирсов

Минино, Венгеровский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
15.02.1908 ст.

Сын: Шатохин Кирилл Яковлев

Отец ребёнка: Шатохин Яков Фирсов

Минино, Венгеровский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
18.01.1909 ст.

Сын: Шатохин Григорий Яковлев

Отец ребёнка: Шатохин Яков Фирсов

Минино, Венгеровский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
Около ?.02.1914 ст.

Дочь: Пелагея Яковлева

Отец ребёнка: Шатохин Яков Фирсов

Рождение ребёнка
30.01.1915 ст.

Дочь: Анна Яковлева

Отец ребёнка: Шатохин Яков Фирсов

Минино, Венгеровский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шатохин Яков Фирсов

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Екатерина Яковлева

Отец ребёнка: Шатохин Яков Фирсов

Смерть
Неизвестно
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