Жукова (Шаргаева) Елизавета Николаевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1873
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1873
Рождение ребёнка
1898
Дочь: Екатерина Михайловна
Отец ребёнка: Жуков Михаил Александрович
Бракосочетание
1898
Рождение ребёнка
Около 30.07.1900
Дочь: Анна Михайловна
Отец ребёнка: Жуков Михаил Александрович
Рождение ребёнка
1907
Отец ребёнка: Жуков Михаил Александрович
Рождение ребёнка
1910
Сын: Александр Михайлович
Отец ребёнка: Жуков Михаил Александрович
Рождение ребёнка
Около 1913
Сын: Жуков Александр Михайлович
Отец ребёнка: Жуков Михаил Александрович
Рождение ребёнка
25.01.1914
Дочь: Анна Михайловна
Отец ребёнка: Жуков Михаил Александрович
Смерть
Неизвестно