Жукова (Шаргаева) Елизавета Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЖукова (Шаргаева) Елизавета Николаевна

Жукова (Шаргаева) Елизавета Николаевна

Место рождения

Бариново, Чухломский муниципальный район, Костромская область

Дата рождения

Около 1873

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1873

Отец: не указан

Мать: не указана

Бариново, Чухломский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1898

Дочь: Екатерина Михайловна

Отец ребёнка: Жуков Михаил Александрович

Рыково, Чухломский муниципальный район, Костромская область
Бракосочетание
1898

Муж: Жуков Михаил Александрович

Рождение ребёнка
Около 30.07.1900

Дочь: Анна Михайловна

Отец ребёнка: Жуков Михаил Александрович

Рыково, Чухломский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1907

Сын: Жуков Михаил Михайлович

Отец ребёнка: Жуков Михаил Александрович

Рыково, Чухломский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1910

Сын: Александр Михайлович

Отец ребёнка: Жуков Михаил Александрович

Рыково, Чухломский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
Около 1913

Сын: Жуков Александр Михайлович

Отец ребёнка: Жуков Михаил Александрович

Рыково, Чухломский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
25.01.1914

Дочь: Анна Михайловна

Отец ребёнка: Жуков Михаил Александрович

Рыково, Чухломский муниципальный район, Костромская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close