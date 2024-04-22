Архиповская (Кокорина) Авдотья Матвеевна
Место рождения
Дата рождения1830
Дата смерти22.04.1868 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830
Отец: Кокорин Матвей Андреев
Мать: Кокорина Аксинья Петрова
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Архиповская Настасья Петрова
Отец ребёнка: Архиповский Петр Дмитриев
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Архиповская Татьяна Петрова
Отец ребёнка: Архиповский Петр Дмитриев
Рождение ребёнка
1855
Сын: Архиповский Василий Петрович
Отец ребёнка: Архиповский Петр Дмитриев
Бракосочетание
Неизвестно
Упоминание
Неизвестно
ГАВО ф.388 оп.1а д.16 РС 1858 год | лист 447
Упоминание
Неизвестно
ГАВО ф.388 оп.10 д.173 РС 1850 год | лист 641
Упоминание
Неизвестно
ГАВО ф.388 оп.1 д.9597 РС 1834 год | лист 165
Место жительства
Неизвестно
Смерть
22.04.1868 ст.