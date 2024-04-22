Архиповская (Кокорина) Авдотья Матвеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Архиповская (Кокорина) Авдотья Матвеевна

Место рождения

Крыловская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

1830

Дата смерти

22.04.1868 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830

Отец: Кокорин Матвей Андреев

Мать: Кокорина Аксинья Петрова

Крыловская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1848

Дочь: Архиповская Настасья Петрова

Отец ребёнка: Архиповский Петр Дмитриев

Рождение ребёнка
1849

Дочь: Архиповская Татьяна Петрова

Отец ребёнка: Архиповский Петр Дмитриев

Рождение ребёнка
1855

Сын: Архиповский Василий Петрович

Отец ребёнка: Архиповский Петр Дмитриев

Крыловская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Архиповский Петр Дмитриев

Упоминание
Неизвестно
ГАВО ф.388 оп.1а д.16 РС 1858 год | лист 447
Упоминание
Неизвестно
ГАВО ф.388 оп.10 д.173 РС 1850 год | лист 641
Упоминание
Неизвестно
ГАВО ф.388 оп.1 д.9597 РС 1834 год | лист 165
Место жительства
Неизвестно
Крыловская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
22.04.1868 ст.
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