Вопилов Аркадий Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.10.1939
Дата смерти14.02.2022
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.10.1939
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
31.05.1958
Рождение ребёнка
25.08.1958
Сын: Вопилов Сергей Аркадьевич
Мать ребёнка: Вопилова (Савченко) Раиса Петровна
Рождение ребёнка
01.12.1966
Сын: Вопилов Александр Аркадьевич
Мать ребёнка: Вопилова (Савченко) Раиса Петровна
Рождение ребёнка
01.03.1975
Дочь: Петренко (Вопилова) Марина Аракадьевна
Мать ребёнка: Вопилова (Савченко) Раиса Петровна
Смерть
14.02.2022