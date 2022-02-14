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Вопилов Аркадий Дмитриевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.10.1939

Дата смерти

14.02.2022

Пол

Мужской

Добавил:

ТМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.10.1939

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
31.05.1958

Жена: Вопилова (Савченко) Раиса Петровна

Рождение ребёнка
25.08.1958

Сын: Вопилов Сергей Аркадьевич

Мать ребёнка: Вопилова (Савченко) Раиса Петровна

Рождение ребёнка
01.12.1966

Сын: Вопилов Александр Аркадьевич

Мать ребёнка: Вопилова (Савченко) Раиса Петровна

Рождение ребёнка
01.03.1975

Дочь: Петренко (Вопилова) Марина Аракадьевна

Мать ребёнка: Вопилова (Савченко) Раиса Петровна

Смерть
14.02.2022

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