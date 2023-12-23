Шаманова Марина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шаманова Марина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1972 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

вш
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шаманов Валентин Анатольевич

г. Богородицк Тульская обл
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шаманов Валентин Анатольевич

г. Богородицк Тульская обл
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шаманова Ксения Валентиновна

Отец ребёнка: Шаманов Валентин Анатольевич

г. Богородицк Тульская обл
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шаманов Валентин Анатольевич

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