Шаманова Марина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Шаманов Валентин Анатольевич
г. Богородицк Тульская обл
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Шаманов Валентин Анатольевич
г. Богородицк Тульская обл
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шаманова Ксения Валентиновна
Отец ребёнка: Шаманов Валентин Анатольевич
г. Богородицк Тульская обл
Бракосочетание
Неизвестно