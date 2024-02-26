Алексей Игнатьев (Ич)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1750
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1750
Отец: Игнатий Федоров (Ич)
Мать: Февронья Агафонова (Вна)
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анна Матвеева (Вна)
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Бойково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Смерть
Неизвестно