Алексей Игнатьев (Ич) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алексей Игнатьев (Ич)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1750

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1720 г.р.

Мать

Около 1723 г.р.

Жена

Около 1756 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1750

Отец: Игнатий Федоров (Ич)

Мать: Февронья Агафонова (Вна)

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анна Матвеева (Вна)

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Бойково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Смерть
Неизвестно

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