Ковалева Евдокия Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
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Рождение ребёнка
10.09.1878 ст.
Отец ребёнка: Ковалев Павел Борисович
Рождение ребёнка
11.01.1881 ст.
Дочь: Ксения Павловна
Отец ребёнка: Ковалев Павел Борисович
Рождение ребёнка
17.03.1884 ст.
Дочь: Ковалева Дарья Павловна
Отец ребёнка: Ковалев Павел Борисович
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-G9PQ-M?i=327&cc=3511744&cat=1008700
Рождение ребёнка
29.11.1886 ст.
Отец ребёнка: Ковалев Павел Борисович
Рождение ребёнка
01.05.1890 ст.
Дочь: Мавра Павловна
Отец ребёнка: Ковалев Павел Борисович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно