Ковалева Евдокия Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКовалева Евдокия Дмитриевна

Ковалева Евдокия Дмитриевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.09.1878 ст.

Сын: Ковалев Сергей Павлович

Отец ребёнка: Ковалев Павел Борисович

Кровное, Сумська область
Рождение ребёнка
11.01.1881 ст.

Дочь: Ксения Павловна

Отец ребёнка: Ковалев Павел Борисович

Рождение ребёнка
17.03.1884 ст.

Дочь: Ковалева Дарья Павловна

Отец ребёнка: Ковалев Павел Борисович

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-G9PQ-M?i=327&cc=3511744&cat=1008700
Рождение ребёнка
29.11.1886 ст.

Сын: Ковалев Андрей Павлович

Отец ребёнка: Ковалев Павел Борисович

Кровное, Сумська область
Рождение ребёнка
01.05.1890 ст.

Дочь: Мавра Павловна

Отец ребёнка: Ковалев Павел Борисович

Кровное, Сумська область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ковалев Павел Борисович

Место жительства
Неизвестно
Кровное, Сумська область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close