Спирин Александр Гавриилович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Спирин Александр Гавриилович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

?.04.1902

Дата смерти

17.06.1902

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ЛИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.04.1902

Отец: Спирин Гавриил Сильвестрович

Мать: не указана

Смерть
17.06.1902
Клюшниково, Дмитровский, Московская область
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