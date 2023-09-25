Спирин Александр Гавриилович
Место рожденияНе указано
Дата рождения?.04.1902
Дата смерти17.06.1902
ПолМужской
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.04.1902
Отец: Спирин Гавриил Сильвестрович
Мать: не указана
Смерть
17.06.1902
Клюшниково, Дмитровский, Московская область
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