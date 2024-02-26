Сычкин Семён
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
20.11.1898
Сын: Сычкин Еким
Мать ребёнка: Сычкина Евдокия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сычкин Никита
Мать ребёнка: Сычкина Евдокия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Екатерина
Мать ребёнка: Сычкина Евдокия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Сычкина Евдокия
Смерть
Неизвестно