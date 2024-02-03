Белозерцев Денис — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Белозерцев Денис

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.08.1980

Пол

Мужской

Добавил:

ДГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.08.1980

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чумаченко Евгения Владимировна

Рождение ребёнка
28.02.2009

Сын: Белозерцев Григорий Денисович

Мать ребёнка: Чумаченко Евгения Владимировна

Рождение ребёнка
06.06.2014

Дочь: Белозерцева Ксения Денисовна

Мать ребёнка: Чумаченко Евгения Владимировна

Рождение ребёнка
13.05.2016

Сын: Белозерцев Михаил Денисович

Мать ребёнка: Чумаченко Евгения Владимировна

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