Белозерцев Денис
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.08.1980
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.08.1980
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
28.02.2009
Сын: Белозерцев Григорий Денисович
Мать ребёнка: Чумаченко Евгения Владимировна
Рождение ребёнка
06.06.2014
Дочь: Белозерцева Ксения Денисовна
Мать ребёнка: Чумаченко Евгения Владимировна
Рождение ребёнка
13.05.2016
Сын: Белозерцев Михаил Денисович
Мать ребёнка: Чумаченко Евгения Владимировна