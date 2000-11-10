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Колосов Александр Афанасьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.11.2000

Пол

Мужской

Добавил:

ИГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.11.2000

Отец: Колосов Афанасий Афанасьевич

Мать: Колосова Марианна Николаевна

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