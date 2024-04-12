Дмитрий Степанов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1859 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
Около 1859 ст.
Отец: Степан Иванов
Мать: Марфа Алексеева
Восприемник
16.11.1869 ст.
16 ноября 1869 у Григорiя Степанова Иванова (Г-на Катенина , д.Здурьева) 56-25-218-40об-41
Бракосочетание
02.02.1878 ст.
Жена: Анна Матвеева
Деревни Здурьева Собственникъ крестьянский сынъ Дмитрiй Степановъ, православный, первымъ бракомъ, 19 лет. Деревни Маркова Собственница девица Анна Матвеева, православная, 18 лет Поручители: По жениху:... Показать все
Рождение ребёнка
27.09.1879 ст.
Сын: Алексей Дмитриев
Мать ребёнка: Анна Матвеева
Званiе, имя, отечество, фамилiя родителей и какого вероисповеданiя: Деревни Здурьева Собственникъ Димитрiй Степановъ и законная жена его Анна Матвеева, об православные 56-25-219-8об-9
Рождение ребёнка
12.12.1881 ст.
Сын: Павел Дмитриев
Мать ребёнка: Анна Матвеева
Званiе, имя, отечество, фамилiя родителей и какого вероисповеданiя: Деревни Здурьева Собственникъ Дмитрiй Степановъ и законная жена его Анна Матвеева, оба православные 56-25-219-60об-61
Поручитель
17.01.1882 ст.
17 января 1882 у Михаилъ Степановъ и Пелагея Васильева (д.Здурьева) 56-25-219-85об-86
Рождение ребёнка
07.11.1883 ст.
Дочь: Матрена Дмитриева
Мать ребёнка: Анна Матвеева
Званiе, имя, отечество, фамилiя родителей и какого вероисповеданiя: Деревни Здурьева Собственникъ Дмитрiй Степановъ и законная жена его Анна Матвеева, оба православные 56-25-219-102об-103
Поручитель
18.01.1885 ст.
18 января 1885 у Афонасий Александровъ (д.Зельева) и Евдокiя Степанова (д.Здурьева) 56-25-219-148об-149
Рождение ребёнка
Около 1885 ст.
Дочь: Марiя Дмитрiева
Мать ребёнка: Анна Матвеева
Нет записей о рождении
Поручитель
18.01.1887 ст.
18 января 1887 у Иванъ Яковлевъ (д.Здурьева) и Марья Никанорова (д.Федосова). 56-25-219-180об-191
Рождение ребёнка
29.07.1887 ст.
Сын: Iоаннъ Димитрiевъ
Мать ребёнка: Анна Матвеева
Званiе, имя, отечество, фамилiя родителей и какого вероисповеданiя: Деревни Здурьева крестьянинъ Собственникъ Димитрiй Степановъ и законная жена его Анна Матвеева, оба православные 56-25-219-183об-1... Показать все
Поручитель
31.01.1888 ст.
31 января 1888 у Григорiй Степановъ (д.Здурьева) и Анна Петрова (д.Евсекова) 56-25-219-214об-215
Поручитель
03.02.1889 ст.
3 февраля 1889 у Сергей Павловъ (д.Здурьева) и Евдокiя Петрова (д.Пуминова) 56-25-219-236об-237
Рождение ребёнка
21.10.1890 ст.
Дочь: Параскева Димитрiева
Мать ребёнка: Анна Матвеева
Званiе, имя, отечество, фамилiя родителей и какого вероисповеданiя: Деревни Здурьева крестьянинъ Димитрiй Степановъ и законная жена его Анна Матвеева, оба православные 56-25-219-251об-252
Поручитель
26.01.1892 ст.
26 января 1892 у Дмитрiй Феодоровъ (д. Здурьева) и Екатерина Владимiрова (д.Андрина) 56-25-219-302об-303
Рождение ребёнка
07.09.1893 ст.
Сын: Павелъ Димитрiевъ
Мать ребёнка: Анна Матвеева
Званiе, имя, отечество, фамилiя родителей и какого вероисповеданiя: Деревни Здурьева крестьянинъ Димитрiй Степановъ и законная жена его Анна Матвеева, оба православные 56-25-219-326об-327
Поручитель
23.01.1894 ст.
23 января 1894 у Иванъ Терентьевъ и Елизавета Степанова 56-25-219-368об-369
Поручитель
26.01.1900 ст.
Дмитрiй Стефановъ Гориновъ (Горюнов) 26 января 1900 у Михаилъ Яковлевъ Куличикинъ (д.Здурьева) и Вера Николаева (Введенской волости деревни Погорелова) 56-25-220-175об-176
Рождение ребёнка
06.02.1900 ст.
Сын: Феодоръ Дмитрiевъ
Мать ребёнка: Анна Матвеева
Званiе, имя, отечество, фамилiя родителей и какого вероисповеданiя: Деревни Здурьева крестьянинъ Дмитрiй Стефановъ и законная жена его Анна Матфiева, оба православного вероисповеданiя 56-25-220-157об... Показать все
Поручитель
27.08.1906 ст.
Дмитрiй Степановъ 27 августа 1906 у Їаковъ Георгiевъ Цыпиловъ (Вологодской губернiи Николаевского уезда Байдаровской волости деревни Нагавицына) и Варвара Абрамова (Судайской волости деревни Льгова) ... Показать все