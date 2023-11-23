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Лавров Петр Матвеев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1771

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1771

Отец: Матвей Яковлев

Мать: Татьяна Иванова

Лавров Петр Матвеевич (1771 — ?) Родился в семье пономаря села Веретеи Мологского уезда1 Матвея Яковлевича. Обучался в семинарии. С 1778 года имел назначение во дьячка к церкви того же села, где впосл... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Агриппина Иванова

Рождение ребёнка
1792

Дочь: (Лаврова) Пелагея Петрова

Мать ребёнка: Агриппина Иванова

Рождение ребёнка
1796

Дочь: (Лаврова) Марфа Петрова

Мать ребёнка: Агриппина Иванова

Смерть
Неизвестно

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