Лавров Петр Матвеев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1771
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1771
Отец: Матвей Яковлев
Мать: Татьяна Иванова
Лавров Петр Матвеевич (1771 — ?) Родился в семье пономаря села Веретеи Мологского уезда1 Матвея Яковлевича. Обучался в семинарии. С 1778 года имел назначение во дьячка к церкви того же села, где впосл... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Агриппина Иванова
Рождение ребёнка
1792
Дочь: (Лаврова) Пелагея Петрова
Мать ребёнка: Агриппина Иванова
Рождение ребёнка
1796
Дочь: (Лаврова) Марфа Петрова
Мать ребёнка: Агриппина Иванова
Смерть
Неизвестно