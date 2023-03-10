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Мавра Кондратова
Мавра Кондратова
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1840
Дата смерти
16.12.1842
Пол
Женский
Отец
Кондратий Яковлев
1805 г.р.
Мать
Анна Киреева
1808 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ДС
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События
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Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840
Отец:
Кондратий Яковлев
Мать:
Анна Киреева
Смерть
16.12.1842
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