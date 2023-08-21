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(Саликова) Татьяна Валентиновна
(Саликова) Татьяна Валентиновна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
10.06.1962
Пол
Женский
Отец
Саликов Валентин Семенович
1928 г.р.
Мать
Саликова (Белова) Анна Васильевна
1925 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ДЛ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.06.1962
Отец:
Саликов Валентин Семенович
Мать:
Саликова Анна Васильевна
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