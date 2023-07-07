Мирная (Бондарь) Наталья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мирная (Бондарь) Наталья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.02.1980

Пол

Женский

Отец

1954 г.р.

Мать

1956 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.02.1980

Отец: Бондарь Василий

Мать: Бондарь Ольга

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