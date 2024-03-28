Соснова Валентина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСоснова Валентина

Соснова Валентина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

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Дети

Добавил:

Ам
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зайцева (Булгакова) Виктория Олеговна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно

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