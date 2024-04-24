Слободский Дмитрий Борисович
Место рождения
Дата рождения1822 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822 ст.
Работа или профессия
Неизвестно
крепостной крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
26.01.1840 ст.
Алексеевка, Кіровоградська область
Кол-во лет жениха: 20 | Кол-во лет невесте: 20 | 26.01.1840 г. д. Владимировки крестьянина Бориса Слободского сын Димитрий, 20, 1 -ый брак, православный с девицею Татианою, 20, дочерью крестьянина ... Показать все
Рождение ребёнка
04.03.1844 ст.
Сын: Слободский Тимофей Дмитриевич
Мать ребёнка: Слободская (Бессонова) Татьяна Константиновна
04.03.1844 (крещен 05.03) Тимофей, Отец- Димитрий Борисов Слободской, мать- Татиана Константинова. Восприемники Михаил Николаев Леонов и солдатка Анна Борисова Мамотина ГАКО. Ф.150 Оп. 1 Дело 3 стр. ... Показать все
Рождение ребёнка
06.06.1847 ст.
Дочь: Слободская Акилина Дмитриевна
Мать ребёнка: Слободская (Бессонова) Татьяна Константиновна
06.06.1847 ( крещена 07.06) Акелина. Отец- Димитрий Борисов Слободской, мать- Татиана Константинова. Восприемники Николай Михайлов Леонов и бобринецкого мещанина Кондратия Сирополова жена Анна Борис... Показать все
Рождение ребёнка
15.12.1849 ст.
Сын: Слободский Даниил Дмитриевич
Мать ребёнка: Слободская (Бессонова) Татьяна Константиновна
15 декабря 1849 родился, крещен 16 декабря ДАНИИЛ Деревни Владимировки крестьянин Дмитрий Борисов Слободской и законная жена его Татьяна Константинова, оба православного вероисповедания ГАОО. Ф.37 О... Показать все
Место жительства
1850
Вид учета: 9-я ревизская сказка | 28 лет | Учет населения
Рождение ребёнка
1854 ст.
Дочь: Слободская Анастасия Дмитриевна
Мать ребёнка: Слободская (Бессонова) Татьяна Константиновна
Рождение ребёнка
19.01.1857 ст.
Сын: Слободский Максим Дмитриевич
Мать ребёнка: Слободская (Бессонова) Татьяна Константиновна
19.01.1857 ( крещен 20.01) Максим, отец- Димитрий Борисов Слободской, мать- Татьяна Константинова. Восприемники николаевский мещанин Никифор Семенов Байдаков и д. Владимировки Марфа Борисова Ляхова Г... Показать все
Место жительства
15.12.1857 ст.
Вид учета: 10-я ревизская сказка | Ревизская сказка. Тысяча восемьсот пятьдесят седьмого года декабря пятнадцатого дня Херсонской губернии Бобринецкого уезда сельца Владимеровка, малолетних наследнико... Показать все
Рождение ребёнка
18.01.1859 ст.
Сын: Слободский Афанасий Дмитриевич
Мать ребёнка: Слободская (Бессонова) Татьяна Константиновна
18.01.1859 ( крещен 20.01) АФАНАСИЙ, отец- Димитрий Борисов Слободской, мать- Татьяна Константинова. Восприемники Платон Егоров Рыжков и бобринецкого мещанина Лукьяна Мельника жена Ефросиния Карповн... Показать все
Рождение ребёнка
29.08.1861 ст.
Сын: Слободский Иван Дмитриевич
Мать ребёнка: Слободская (Бессонова) Татьяна Константиновна
29.08.1861 ( крещен 30.08) ИОАНН, отец- Димитрий Борисов Слободской, мать- Татьяна Константиновна. Восприемники Платон Егоров Рыжков и мещанин Евфратий Корнилов Мельников ГАКО. Ф.150 Оп. 1 Дело 11 с... Показать все
Смерть
Неизвестно