Кудряшов Александр
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кудряшов Саша Александрович
Мать ребёнка: Кудряшова (Ильюшина) Мария Ильинична
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Парфенова Люба Александровна
Мать ребёнка: Кудряшова (Ильюшина) Мария Ильинична
Бракосочетание
Неизвестно