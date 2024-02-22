Кудряшов Александр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кудряшов Александр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кудряшов Саша Александрович

Мать ребёнка: Кудряшова (Ильюшина) Мария Ильинична

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Парфенова Люба Александровна

Мать ребёнка: Кудряшова (Ильюшина) Мария Ильинична

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кудряшова (Ильюшина) Мария Ильинична

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