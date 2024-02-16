Васина Соломонида (?) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Васина Соломонида (?)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1889

Дочь: Анисина Евдокия Дмитриевна

Отец ребёнка: Васин Дмитрий Климович

Рождение ребёнка
11.01.1898

Дочь: Настасина Анастасия Дмитриевна

Отец ребёнка: Васин Дмитрий Климович

Пупково, Дятьковский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Агафья Дмитриевна

Отец ребёнка: Васин Дмитрий Климович

Смерть
Неизвестно
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