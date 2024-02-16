Васина Соломонида (?)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1889
Дочь: Анисина Евдокия Дмитриевна
Отец ребёнка: Васин Дмитрий Климович
Рождение ребёнка
11.01.1898
Дочь: Настасина Анастасия Дмитриевна
Отец ребёнка: Васин Дмитрий Климович
Пупково, Дятьковский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Агафья Дмитриевна
Отец ребёнка: Васин Дмитрий Климович
Смерть
Неизвестно