Никифорова (Соловых) Евдокия Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНикифорова (Соловых) Евдокия Сергеевна

Никифорова (Соловых) Евдокия Сергеевна

Место рождения

Адамовка, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

21.02.1859 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.02.1859 ст.

Отец: Соловых Сергей Семенович

Мать: Соловых Марфа Михайловна

Адамовка, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
ОГАОО-173-11-2092
Бракосочетание
15.10.1878 ст.

Муж: Никифоров Андрей Максимович

Абрамовка, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
ОГАОО-173-16-282
Рождение ребёнка
04.10.1884 ст.

Сын: Никифоров Дмитрий Андреевич

Отец ребёнка: Никифоров Андрей Максимович

Абрамовка, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
ОГАОО-173-16-503
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.