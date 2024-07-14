Никифорова (Соловых) Евдокия Сергеевна
Место рождения
Дата рождения21.02.1859 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.02.1859 ст.
Отец: Соловых Сергей Семенович
Мать: Соловых Марфа Михайловна
ОГАОО-173-11-2092
Бракосочетание
15.10.1878 ст.
ОГАОО-173-16-282
Рождение ребёнка
04.10.1884 ст.
Сын: Никифоров Дмитрий Андреевич
Отец ребёнка: Никифоров Андрей Максимович
ОГАОО-173-16-503
Смерть
Неизвестно