Ирина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ирина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шигин Даниил Павлович

Отец ребёнка: Шигин Павел Александрович

Рождение ребёнка
26.01.2002

Дочь: Шигина Анастасия Павловна

Отец ребёнка: Шигин Павел Александрович

Семикаракорск, Семикаракорский муниципальный район, Ростовская область

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