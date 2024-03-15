Ирина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Шигин Павел Александрович
Рождение ребёнка
26.01.2002
Дочь: Шигина Анастасия Павловна
Отец ребёнка: Шигин Павел Александрович
Семикаракорск, Семикаракорский муниципальный район, Ростовская область