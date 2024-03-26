Мицевич Онуфрий Адамович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мицевич Онуфрий Адамович

Место рождения

Старомлыны 1-е, Хомская волость, Кобринский уезд

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Мицевич Адам Михайлович

Мать: Мицевич Агафия Романовна

Старомлыны 1-е, Хомская волость, Кобринский уезд
Рождение ребёнка
12.11.1893

Сын: Мицевич Филипп Онуфриевич

Мать ребёнка: Мицевич София Лукинична

Старомлыны 1-е, Хомская волость, Кобринский уезд
Рождение ребёнка
20.03.1897

Сын: Мицевич Степан Онуфриевич

Мать ребёнка: Мицевич София Лукинична

Старомлыны 1-е, Хомская волость, Кобринский уезд
Рождение ребёнка
1903

Дочь: Мицевич Пелагея Онуфриевна

Мать ребёнка: не указана

Старомлыны 1-е, Хомская волость, Кобринский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мицевич София Лукинична

Старомлыны 1-е, Хомская волость, Кобринский уезд
Смерть
Неизвестно
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