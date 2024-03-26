Мицевич Онуфрий Адамович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Мицевич Адам Михайлович
Мать: Мицевич Агафия Романовна
Рождение ребёнка
12.11.1893
Сын: Мицевич Филипп Онуфриевич
Мать ребёнка: Мицевич София Лукинична
Рождение ребёнка
20.03.1897
Сын: Мицевич Степан Онуфриевич
Мать ребёнка: Мицевич София Лукинична
Рождение ребёнка
1903
Дочь: Мицевич Пелагея Онуфриевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мицевич София Лукинична
Смерть
Неизвестно