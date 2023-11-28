Насонов Козма Иванов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Насонов Козма Иванов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1775

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ПН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1775

Отец: Насонов Иван Иванов

Мать: Насонова Евдокия Иванова

Рождение ребёнка
1794

Дочь: Параскева Козмина

Мать ребёнка: Насонова Авдотья Александрова

Рождение ребёнка
1797

Дочь: Марфа Козмина

Мать ребёнка: Насонова Авдотья Александрова

Рождение ребёнка
1803

Дочь: Акилина Козмина

Мать ребёнка: Насонова Авдотья Александрова

Рождение ребёнка
1805

Дочь: Екатерина Козмина

Мать ребёнка: Насонова Авдотья Александрова

Рождение ребёнка
1815

Дочь: Баклинова Зеновья Козмина

Мать ребёнка: Насонова Авдотья Александрова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Насонова Авдотья Александрова

Смерть
Неизвестно
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