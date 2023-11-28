Насонов Козма Иванов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1775
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1775
Отец: Насонов Иван Иванов
Мать: Насонова Евдокия Иванова
Рождение ребёнка
1794
Дочь: Параскева Козмина
Мать ребёнка: Насонова Авдотья Александрова
Рождение ребёнка
1797
Дочь: Марфа Козмина
Мать ребёнка: Насонова Авдотья Александрова
Рождение ребёнка
1803
Дочь: Акилина Козмина
Мать ребёнка: Насонова Авдотья Александрова
Рождение ребёнка
1805
Дочь: Екатерина Козмина
Мать ребёнка: Насонова Авдотья Александрова
Рождение ребёнка
1815
Дочь: Баклинова Зеновья Козмина
Мать ребёнка: Насонова Авдотья Александрова
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно