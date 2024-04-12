Тышлек Евдоким Дмитриевич
Место рождения
Дата рождения17.12.1905
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
17.12.1905
Отец: Тышлек Дмитрий Евдокимович
Мать: Тышлек Мария Ивановна
Николаевская церковь,м/к-1905г.лист-114,зап.-92,ГАДО,Ф - 426-1-10
Крещение
18.12.1905
Николаевская церковь,м/к-1905г.,лист-114,зап.-92,ГАДО,Ф - 426-1-10 | Godparents:Новокаракубские поселяне : Георгия Тохтамышева сын - Николай и жена его Акелина Федоровна
Смерть
Неизвестно