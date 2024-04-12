Тышлек Евдоким Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тышлек Евдоким Дмитриевич

Место рождения

Красная Поляна

Дата рождения

17.12.1905

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1885 г.р.

Мать

Около 1885 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.12.1905

Отец: Тышлек Дмитрий Евдокимович

Мать: Тышлек Мария Ивановна

Николаевская церковь,м/к-1905г.лист-114,зап.-92,ГАДО,Ф - 426-1-10
Крещение
18.12.1905
Николаевская церковь,м/к-1905г.,лист-114,зап.-92,ГАДО,Ф - 426-1-10 | Godparents:Новокаракубские поселяне : Георгия Тохтамышева сын - Николай и жена его Акелина Федоровна
Смерть
Неизвестно
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