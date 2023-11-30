Редькин Владимир
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Редькин Ананий Семеноаич
Мать: Редькина Зоя Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
05.10.1987
Сын: Редькин Александр Владимирович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
03.06.1996
Сын: Редькин Денис Владимирович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
17.01.2011
Дочь: Редькина Милена Владимировна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
19.09.2018
Сын: Редькин Мирон Владимирович
Мать ребёнка: не указана