Редькин Владимир — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Редькин Владимир

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Редькин Ананий Семеноаич

Мать: Редькина Зоя Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кулабухова Елена Викторовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Редькина Елена Николаевна

Рождение ребёнка
05.10.1987

Сын: Редькин Александр Владимирович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
03.06.1996

Сын: Редькин Денис Владимирович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
17.01.2011

Дочь: Редькина Милена Владимировна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
19.09.2018

Сын: Редькин Мирон Владимирович

Мать ребёнка: не указана

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