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Алгазин Яков Лукьянович

Место рождения

Тобольская губ. д.Устьлогатское

Дата рождения

21.03.1854

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.03.1854

Отец: Алгазин Лукьян Макарович

Мать: Алгазина Авдотья Корниловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Алгазина Анна Фёдоровна

Место жительства
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Крестьянин
Рождение ребёнка
1877

Сын: Алгазин Афиноген Яковлевич

Мать ребёнка: Алгазина Анна Фёдоровна

Рождение ребёнка
1882

Сын: Алгазин Афанасий Яковлевич

Мать ребёнка: Алгазина Анна Фёдоровна

Рождение ребёнка
1885

Сын: Алгазин Яков Яковлевич

Мать ребёнка: Алгазина Анна Фёдоровна

Смерть
Неизвестно

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