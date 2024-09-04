Алгазин Яков Лукьянович
Место рожденияТобольская губ. д.Устьлогатское
Дата рождения21.03.1854
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.03.1854
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Алгазина Анна Фёдоровна
Место жительства
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Крестьянин
Рождение ребёнка
1877
Сын: Алгазин Афиноген Яковлевич
Мать ребёнка: Алгазина Анна Фёдоровна
Рождение ребёнка
1882
Сын: Алгазин Афанасий Яковлевич
Мать ребёнка: Алгазина Анна Фёдоровна
Рождение ребёнка
1885
Мать ребёнка: Алгазина Анна Фёдоровна
Смерть
Неизвестно