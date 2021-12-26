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Ефросинья Александровна

Место рождения

Демьянка, Кубино-Озерский район, Северный край

Дата рождения

1848

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848

Отец: не указан

Мать: не указана

Демьянка, Кубино-Озерский район, Северный край
Место жительства
По 1869
Демьянка, Кубино-Озерский район, Северный край
Место жительства
С 1870
Богослово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
11.01.1870 ст.

Муж: Владимиров Григорий Владимирович

Богослово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
ГАВО. Ф. 496. Оп. 30. Д. 11 (Метрические книги Иоанно-Богословской Лаптевской церкви Вологодского уезда за 1867-1875 годы). Л. 169 об.
Рождение ребёнка
23.10.1871

Сын: Владимиров Дмитрий Григорьевич

Отец ребёнка: Владимиров Григорий Владимирович

Богослово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
ГАВО. Ф. 496. Оп. 8. Д. 375. Л. 206 об. Запись №22.
Рождение ребёнка
19.06.1879 ст.

Дочь: Анна Григорьевна

Отец ребёнка: Владимиров Григорий Владимирович

Богослово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
ГАВО. Ф. 496. Оп. 30. Д. 37. Л. 155 об. Запись №10. Родители: проживающий в селе Лаптеве временно уволенный унтер-офицер Григорий Владимиров и законная жена его Ефросинья Александрова. Воспреемник: то... Показать все
Рождение ребёнка
15.07.1880 ст.

Сын: Василий Григорьевич

Отец ребёнка: Владимиров Григорий Владимирович

Богослово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
ГАВО. Ф. 496. Оп. 30. Д. 37. Л. 207 об. Запись №22. Воспреемник: Того же села крестьянин Андрей Козмин.
Рождение ребёнка
14.10.1883 ст.

Сын: Иван Григорьевич

Отец ребёнка: Владимиров Григорий Владимирович

Богослово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
ГАВО. Ф. 496. Оп. 30. Д. 37. Л. 331 об. Запись №28. Отец — уволенный в запас унтер-офицер. Воспреемники: того же села крестьянский сын Федор Афиногенов и дьякона дочь девица Екатерина Константинова.
Смерть
Неизвестно

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