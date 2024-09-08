Федосейкина (Сафронова) Татьяна Васильевна
Место рожденияРязанская обл., Чучковский р-н, д. Поповка
Дата рождения15.01.1957
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.01.1957
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
07.01.1977
Рождение ребёнка
11.09.1977
Сын: Федосейкин Александр Викторович
Отец ребёнка: Федосейкин Виктор Владимирович
Рождение ребёнка
01.11.1982
Сын: Федосейкин Сергей Викторович
Отец ребёнка: Федосейкин Виктор Владимирович