Федосейкина (Сафронова) Татьяна Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федосейкина (Сафронова) Татьяна Васильевна

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Место рождения

Рязанская обл., Чучковский р-н, д. Поповка

Дата рождения

15.01.1957

Пол

Женский

Добавил:

NF
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.01.1957

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
07.01.1977

Муж: Федосейкин Виктор Владимирович

Рождение ребёнка
11.09.1977

Сын: Федосейкин Александр Викторович

Отец ребёнка: Федосейкин Виктор Владимирович

Рождение ребёнка
01.11.1982

Сын: Федосейкин Сергей Викторович

Отец ребёнка: Федосейкин Виктор Владимирович

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