Козлов Анатолий Сергеевич
Место рождения
Дата рождения05.03.1938
Дата смерти14.08.2009
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.03.1938
Отец: Козлов Сергей Яковлевич
Мать: Козлова Анна Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
28.02.1963
Дочь: Моисеева Антонина Анатольевна
Мать ребёнка: Козлова Татьяна Михайловна
Рождение ребёнка
06.01.1969
Дочь: Склярова Наталья Анатольевна
Мать ребёнка: Козлова Татьяна Михайловна
Смерть
14.08.2009