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Козлов Анатолий Сергеевич

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Место рождения

Усеиново, Сасовский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

05.03.1938

Дата смерти

14.08.2009

Пол

Мужской

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.03.1938

Отец: Козлов Сергей Яковлевич

Мать: Козлова Анна Михайловна

Усеиново, Сасовский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Козлова Татьяна Михайловна

Рождение ребёнка
28.02.1963

Дочь: Моисеева Антонина Анатольевна

Мать ребёнка: Козлова Татьяна Михайловна

Усеиново, Сасовский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
06.01.1969

Дочь: Склярова Наталья Анатольевна

Мать ребёнка: Козлова Татьяна Михайловна

Усеиново, Сасовский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
14.08.2009
Усеиново, Сасовский муниципальный район, Рязанская область

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