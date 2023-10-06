Юсик Иосиф Андреевич
Место рожденияЧерниговская губерния, Российская империя
Дата рождения03.04.1842
Дата смерти09.02.1872
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.04.1842
Отец: Юсик Андрей Пантелеймонович
Мать: Юсик Елена Степановна
Черниговская губерния, Российская империя
Бракосочетание
12.02.1861
Жена: Юсик Татьяна Михайловна
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1866
Мать ребёнка: Юсик Татьяна Михайловна
Рождение ребёнка
1870
Дочь: Юсик Елена Иосифовна
Мать ребёнка: Юсик Татьяна Михайловна
Место жительства
Неизвестно
Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
09.02.1872
Черниговская губерния, Российская империя