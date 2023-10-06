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Юсик Иосиф Андреевич

Место рождения

Черниговская губерния, Российская империя

Дата рождения

03.04.1842

Дата смерти

09.02.1872

Пол

Мужской

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.04.1842

Отец: Юсик Андрей Пантелеймонович

Мать: Юсик Елена Степановна

Черниговская губерния, Российская империя
Бракосочетание
12.02.1861

Жена: Юсик Татьяна Михайловна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1866

Сын: Юсик Гавриил Иосифович

Мать ребёнка: Юсик Татьяна Михайловна

Рождение ребёнка
1870

Дочь: Юсик Елена Иосифовна

Мать ребёнка: Юсик Татьяна Михайловна

Место жительства
Неизвестно
Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
09.02.1872
Черниговская губерния, Российская империя
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