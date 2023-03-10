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Соловьев Иван Константинович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1872

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1872

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
01.11.1893

Жена: Момзырева Матрёна Андреевна

Ф. 93 Оп. 2 Д. 422 Метрическая книга церквей записи бракосочетания сел: Михайловское, Ростово-Спасское Богородицкого у.; Метрическая книга церкви записи бракосочетания с. Рыхотка Епифанского у.; Метри... Показать все
Рождение ребёнка
21.04.1895

Дочь: Александра Ивановна

Мать ребёнка: Момзырева Матрёна Андреевна

Ф. 93 Оп. 1 Д. 2389 Метрическая книга приходов Ефремовского у. (сел: Александрова Память, Верхняя Вытемка тож, Владимирское-Писарево, Владимирское тож, Долматово-Казинка, Долгое, Красивое-Ушаково, Кур... Показать все
Рождение ребёнка
18.08.1900

Дочь: Ермакова Любовь Ивановна

Мать ребёнка: Момзырева Матрёна Андреевна

Куркино, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Ф. 93 Оп. 1 Д. 2426 Метрическая книга приходов Ефремовского у. (сел: Авдулово, Ивановское тож, Андреевка, Зиновьево тож, Владимирское-Писарево, Писарево тож, Воскресенское, Казанское-Греково, Греково ... Показать все
Рождение ребёнка
25.06.1903

Дочь: Ольга Ивановна

Мать ребёнка: Момзырева Матрёна Андреевна

Куркино, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Ф. 93 Оп. 2 Д. 709 Метрическая книга церкви записи рождения с. Куркино Ефремовского у. | Государственный архив Тульской области | МК рождения с. Куркино Ефремовского у. 1901-1905
Рождение ребёнка
24.07.1904

Сын: Соловьев Иван Иванович

Мать ребёнка: Момзырева Матрёна Андреевна

Ф. 93 Оп. 2 Д. 709 Метрическая книга церкви записи рождения с. Куркино Ефремовского у. | Государственный архив Тульской области | МК рождения с. Куркино Ефремовского у. 1901-1905
Рождение ребёнка
Около 1905

Сын: Соловьев Михаил Иванович

Мать ребёнка: Момзырева Матрёна Андреевна

Рождение ребёнка
Около 1911

Сын: Соловьев Павел Иванович

Мать ребёнка: Момзырева Матрёна Андреевна

Куркино, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1914

Сын: Соловьев Василий Иванович

Мать ребёнка: Момзырева Матрёна Андреевна

Рождение ребёнка
Около 1916

Сын: Соловьев Дмитрий Иванович

Мать ребёнка: Момзырева Матрёна Андреевна

Рождение ребёнка
1924

Сын: Соловьев Александр Иванович

Мать ребёнка: Момзырева Матрёна Андреевна

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