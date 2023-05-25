Боталов Илья Онисимович (Анисимович) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Боталов Илья Онисимович (Анисимович)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1867

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1867

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Баталова Парасковья Васильевна

Рождение ребёнка
01.07.1895 ст.

Дочь: (Боталова) Марфа Ильинична

Мать ребёнка: Баталова Парасковья Васильевна

Камень-на-Оби, Каменский муниципальный район, Алтайский край
Восприемник
15.04.1898 ст.
Камень-на-Оби, Каменский муниципальный район, Алтайский край
гаак ф.144 оп. 155 д.843 на бракосочетании у крестьянина с. Камень Бурлинской волости Кривощекова Гаврилова Корниловича и невесты из Пермской губернии Соликамског уезда Юсвинской волости дер. Квать-Чу... Показать все
Рождение ребёнка
?.06.1898 ст.

Сын: Боталов Афанасий Ильич

Мать ребёнка: не указана

Камень-на-Оби, Каменский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
22.10.1899 ст.

Дочь: (Боталова) Анна Илья

Мать ребёнка: Баталова Парасковья Васильевна

Камень-на-Оби, Каменский муниципальный район, Алтайский край
ГААК фонд 144 опись 5 дело 843 стр 183 запись 170
Рождение ребёнка
06.12.1901 ст.

Сын: Боталов Николай Ильич

Мать ребёнка: Баталова Парасковья Васильевна

Камень-на-Оби, Каменский муниципальный район, Алтайский край
см. д.324/оп.6/ф.144 запись 235 ГААК
Место жительства
1917
с. Камень, Романовский пер. квартал 57 влад2 (сведения из с/хоз переписи 1917)
Смерть
Неизвестно

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