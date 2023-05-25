Боталов Илья Онисимович (Анисимович)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1867
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1867
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.07.1895 ст.
Дочь: (Боталова) Марфа Ильинична
Мать ребёнка: Баталова Парасковья Васильевна
Восприемник
15.04.1898 ст.
гаак ф.144 оп. 155 д.843 на бракосочетании у крестьянина с. Камень Бурлинской волости Кривощекова Гаврилова Корниловича и невесты из Пермской губернии Соликамског уезда Юсвинской волости дер. Квать-Чу... Показать все
Рождение ребёнка
?.06.1898 ст.
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
22.10.1899 ст.
Дочь: (Боталова) Анна Илья
Мать ребёнка: Баталова Парасковья Васильевна
ГААК фонд 144 опись 5 дело 843 стр 183 запись 170
Рождение ребёнка
06.12.1901 ст.
Мать ребёнка: Баталова Парасковья Васильевна
см. д.324/оп.6/ф.144 запись 235 ГААК
Место жительства
1917
с. Камень, Романовский пер. квартал 57 влад2 (сведения из с/хоз переписи 1917)
Смерть
Неизвестно