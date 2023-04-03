Татьяна Алексеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТатьяна Алексеева

Татьяна Алексеева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1650 г.р.

Дети

Добавил:

АО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Алексей Фролов

Рождение ребёнка
1706

Сын: Савва Алексеев

Отец ребёнка: Алексей Фролов

Кузьминское, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1710

Сын: Александр Алексеев

Отец ребёнка: Алексей Фролов

Кузьминское, Калининский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.