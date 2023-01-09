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Денисова Матрона Филиппова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1852

Дата смерти

26.04.1878

Пол

Женский

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Денисов Косьма Федорович

Отец ребёнка: Денисов Федор Вуколович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Денисова) Ксения Федоровна

Отец ребёнка: Денисов Федор Вуколович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Денисов Иоанн Федорович

Отец ребёнка: Денисов Федор Вуколович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Денисов Федор Вуколович

Рождение ребёнка
1877

Сын: Денисов Петр Федорович

Отец ребёнка: Денисов Федор Вуколович

Малая Малышевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область
Смерть
26.04.1878
Малая Малышевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область

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