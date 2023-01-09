Денисова Матрона Филиппова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1852
Дата смерти26.04.1878
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Денисов Федор Вуколович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Денисова) Ксения Федоровна
Отец ребёнка: Денисов Федор Вуколович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Денисов Федор Вуколович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1877
Отец ребёнка: Денисов Федор Вуколович
Смерть
26.04.1878