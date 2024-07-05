Фельдман Юдес
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Скрыто настройками приватности
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
13.04.1838
Дочь: (Фельдман) Хая
Отец ребёнка: Фельдман Гдалья
Рождение ребёнка
03.10.1840
Сын: Фельдман Нисон
Отец ребёнка: Фельдман Гдалья
Рождение ребёнка
02.10.1847
Дочь: (Фельдман) Мирьям
Отец ребёнка: Фельдман Гдалья