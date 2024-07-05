Фельдман Юдес Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиФельдман Юдес

Фельдман Юдес

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

КК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
13.04.1838

Дочь: (Фельдман) Хая

Отец ребёнка: Фельдман Гдалья

Рождение ребёнка
03.10.1840

Сын: Фельдман Нисон

Отец ребёнка: Фельдман Гдалья

Рождение ребёнка
02.10.1847

Дочь: (Фельдман) Мирьям

Отец ребёнка: Фельдман Гдалья

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