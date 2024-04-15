Колотова Надежда — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колотова Надежда

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Колотов Евгений Владимирович

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Колотов Сергей Владимирович

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Место жительства
Неизвестно
Нижний Чулым, Здвинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно
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