Михайлов Валерий Викторович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Михайлов Валерий Викторович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Михайлов Виктор Васильевич

Мать: Михайлова (Шуклина) Людмила Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Михайлов Александр Валерьевич

Мать ребёнка: Михайлова Галина Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Михайлова Нина Валерьевна

Мать ребёнка: Михайлова Галина Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Михайлова Ольга Валерьевна

Мать ребёнка: Михайлова Галина Александровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Михайлова Галина Александровна

Смерть
Неизвестно

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