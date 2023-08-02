Михайлов Валерий Викторович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Михайлов Александр Валерьевич
Мать ребёнка: Михайлова Галина Александровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Михайлова Нина Валерьевна
Мать ребёнка: Михайлова Галина Александровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Михайлова Ольга Валерьевна
Мать ребёнка: Михайлова Галина Александровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно